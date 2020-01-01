Елена Синица SuperJob: 52% россиян против продления локдауна Меньше всего эту меру поддерживают жители Казани и Ростова-на-Дону Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным опроса портала SuperJob, 26% россиян поддерживают продление локдауна. По их мнению, продлевать нужно пока не привьётся 80% населения.

При этом, 52% опрошенных жителей страны против продления этой меры. Они отмечают, что почти все их знакомые работают.





Также отмечается, что чуть чаще остальных высказывается за продление нерабочих дней молодёжь до 24 лет.





Среди жителей городов-миллионников о необходимости продления локдауна чаще говорят в Волгограде и Омске (34 и 33% опрошенных соответственно). В Москве продление локдауна поддерживают 27%, в Санкт-Петербурге — 23%.





Меньше всего тех, кто хочет продления локдауна, — среди жителей Казани (20%) и Ростова-на-Дону (21%).





В Перми же 47% респондентов против продления меры, 28% — за, 25% — затруднились ответить.

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