Елена Синица
В Красновишерске врачам не хватает машин для осуществления вызовов
Местная администрация обратилась за помощью к жителям
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Администрация Красновишерского городского округа сообщила о нехватке транспорта и водителей для обслуживания вызовов в поликлинике, передаёт «Рифей».
В обращении местных властей поясняется, что сейчас растёт число вызовов, связанных с коронавирусом и сезонным ОРВИ.
«Пациенты ждут медиков. Нам нужна помощь», — говорится в обращении.
Жителей округа, имеющих автотранспорт и желающих помочь, просят обратиться в поликлинику к старшей медсестре или заведующей поликлиникой.
Отмечается, что особенно нужен автомобиль в понедельник, среду, пятницу с 09:30 до 13:00.
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