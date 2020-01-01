Елена Синица В Красновишерске врачам не хватает машин для осуществления вызовов Местная администрация обратилась за помощью к жителям Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Красновишерского городского округа сообщила о нехватке транспорта и водителей для обслуживания вызовов в поликлинике, передаёт «Рифей».

В обращении местных властей поясняется, что сейчас растёт число вызовов, связанных с коронавирусом и сезонным ОРВИ.





«Пациенты ждут медиков. Нам нужна помощь», — говорится в обращении.





Жителей округа, имеющих автотранспорт и желающих помочь, просят обратиться в поликлинику к старшей медсестре или заведующей поликлиникой.





Отмечается, что особенно нужен автомобиль в понедельник, среду, пятницу с 09:30 до 13:00.

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