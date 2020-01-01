Елена Синица В Прикамье коронавирус выявлен в 33 территориях Большинство случаев заражения в краевой столице Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировано 709 случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие обнаружены в 33 территориях региона.

Больше всего инфицированных жителей выявлено в Перми — 285. На втором месте по заболеваемости Чусовской округ — 77 заболевших. На третьем месте — Пермский район, где зафиксировано 62 жителя с COVID-19.





В Соликамском округе заболевание диагностировано у 43 прикамцев, в Березниках — у 25, еще у 24 — в Усинском округе. В Чайковском, Суксунском и Лысьвенском округах обнаружено по 21 заражённому.





В Чернушинском округе COVID-19 выявлен у 18 жителей, в Добрянском округе — у 16, в Чердынском округе — у 11, в Кизеле — у 10, в Александровском округе — у девяти, в Кишертском округе — у восьми, ещё у семи — в Осинском округе.





В Березовском округе выявлено шесть заболевших, по пять — в Губахе, Краснокамском, Еловском и Нытвенском округах. В Октябрьском округе и Кунгурском районе зафиксировано по четыре заражённых.





По три случая заражения выявлено в Звёздном и Куединском округе, по два — Бардымском, Горнозаводскои округах и Кунгуре.





По одному инфицированному выявлено в Очёрском, Кочёвском, Юсьвенском, Сивинском округах и Большесосновском районе.

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