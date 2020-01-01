Андрей Стрельцов
«Звезда» была сильнее «Лады-Тольятти»
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Пермский ФК «Звезда» в Тольятти обыграл местную «Ладу» в матче первенства второго дивизиона ФНЛ. Итог поединка 3:0 в пользу подопечных Валерия Петракова.
В первом тайме счёт открыл Владимир Лаптев. После перерыва голами отметились Илья Прохоров и Максим Лаптев.
«Звезда» после этого тура осталась на шестой позиции.
«Звезда» следующую игру проведёт в гостях, 9 ноября пермяки встретятся с ФК «Тюмень».
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