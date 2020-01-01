Худрук театра «У Моста» обратился к губернатору с просьбой разрешить спектакли Сергей Федотов ссылается на опыт других регионов, где в условиях локдауна театры работают Поделиться Поделиться Твитнуть

Художественный руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой разрешить театрам города показывать спектакли в период праздничных выходных по 7 ноября.

Федотов ссылается на опыт Москвы, Санкт-Петербурга, где в условиях жёстких коронавирусных ограничений, введённых по 7 ноября, продолжают работать более 100 театров.

«Человек, чувствующий недомогание, в театр не пойдет. И сейчас в театры пускают зрителей только с QR-кодами. Театр — это более безопасное место, чем общественный транспорт или супермаркет. Введение неоправданных ограничений порождает депрессию и ощущение безнадёжности среди артистов и зрителей», — пишет Федотов.

Кроме того, прокат спектаклей является главным источником дохода для театров, отмечает худрук.

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