Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Скончалась художница Светлана Можаева
Родоначальницу пермской мультипликации унёс коронавирус
Как стало известно «Новому компаньону», 4 ноября скончалась Светлана Петровна Можаева, замечательный книжный график, художник-мультипликатор.
Пермские дети нескольких поколений росли с её книгами — она активно работала в Пермском книжном издательстве, в её оформлении выходили произведения пермских писателей Льва Кузьмина, Льва Давыдычева и Владимира Воробьёва, детский литературный альманах «Оляпка». Капитан Коко и Капризка запомнились тысячам читателей именно такими, какими нарисовала их Можаева.
В марте 1965 года на экраны вышел первый пермский мультипликационный фильм «СемьЯ». Его полностью, от первых кадров и до титров, изготовила Светлана Можаева, выступившая и как режиссёр, и как художник, и как оператор. Это событие — точка отсчёта истории пермской мультипликации.
Будучи членом Пермского отделения Союза художников России, она участвовала во многих выставках графики, её работы находятся в коллекции Пермской художественной галереи.
В последние годы Светлана Петровна по-прежнему работала в книжной графике. Вела замкнутый образ жизни, старательно соблюдала меры предосторожности против ковида.
Не помогло…
Её уход — огромная утрата для пермской культуры.
«Новый компаньон» публиковал историю Светланы Можаевой, записанную с её слов.
На You-Tube-канале режиссёра Сергея Лепехина можно посмотреть документальный фильм «Перекладки» (16 +), посвящённый истории пермской мультипликации, и в центре повествования — Светлана Можаева.
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