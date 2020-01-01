Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скончалась художница Светлана Можаева Родоначальницу пермской мультипликации унёс коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», 4 ноября скончалась Светлана Петровна Можаева, замечательный книжный график, художник-мультипликатор.

Пермские дети нескольких поколений росли с её книгами — она активно работала в Пермском книжном издательстве, в её оформлении выходили произведения пермских писателей Льва Кузьмина, Льва Давыдычева и Владимира Воробьёва, детский литературный альманах «Оляпка». Капитан Коко и Капризка запомнились тысячам читателей именно такими, какими нарисовала их Можаева.

В марте 1965 года на экраны вышел первый пермский мультипликационный фильм «СемьЯ». Его полностью, от первых кадров и до титров, изготовила Светлана Можаева, выступившая и как режиссёр, и как художник, и как оператор. Это событие — точка отсчёта истории пермской мультипликации.

Будучи членом Пермского отделения Союза художников России, она участвовала во многих выставках графики, её работы находятся в коллекции Пермской художественной галереи.

В последние годы Светлана Петровна по-прежнему работала в книжной графике. Вела замкнутый образ жизни, старательно соблюдала меры предосторожности против ковида.

Не помогло…

Её уход — огромная утрата для пермской культуры.

«Новый компаньон» публиковал историю Светланы Можаевой, записанную с её слов.

На You-Tube-канале режиссёра Сергея Лепехина можно посмотреть документальный фильм «Перекладки» (16 +), посвящённый истории пермской мультипликации, и в центре повествования — Светлана Можаева.

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