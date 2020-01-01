Рузанна Баталина корреспондент Ночь искусств-2021 Поделиться Поделиться Твитнуть

В День народного единства, 4 ноября, музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и дворцы культуры Перми присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств» (0+), но в связи с мерами повышенной санитарной безопасности, введёнными в Прикамье на первую неделю ноября, некоторые события пройдут в онлайн-формате.

Сотрудники библиотеки им. Горькогоподготовили видеоролики и презентации, рассказывающие о флористике и оригами, модных тенденциях и многом другом. Информационно-библиографический отдел создал виртуальную выставку справочных изданий «Прекрасные музы искусства», которая представляет энциклопедии и словари по мифологии. Центр науки с организационным отделом приглашают посмотреть праздничный спецвыпуск видеоподкаста «Читать не вредно». Ведущая Ксения Лепихина с Михаилом Терещенко, студентом Пермского политехнического университета, обсудят цикл рассказов братьев Стругацких. Главный библиотекарь отдела краеведения Татьяна Жикина познакомит гостей «Ночи искусств» с традиционными костюмами народов Прикамья.Видеролики доступны на сайте библиотеки им. Горького.

Краевая библиотека им. Горького, 4 ноября с 10:00

Кузьминка приглашает совершить необычное путешествие по площадям, улицам, паркам и скверам российских городов, чтобы познакомиться с необычными памятниками. Онлайн-викторина «Заступники земли русской» (0+) посвящена литературным героям и сказочным персонажам. А поможет в этом виртуальный плакат, созданный сотрудниками библиотеки. Он состоит из 17 разделов, каждый из них знакомит с одним героем. Участники найдут информацию не только о персонажах, авторах произведений, но и смогут посмотреть фильмы или мультфильмы, послушать аудиокниги или самостоятельно перечитать книги онлайн. Также можно будет увидеть книжную выставку «России славные сыны», посвященную Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина, 4 ноября

В музее «Пермь-36» зрителей ждут онлайн-мероприятия «(Не)официальное искусство СССР» (12+). На дискуссионных площадках обсудят следующие темы: «Искусство аутсайдеров и дискурс власти: случай Александра Лобанова» (лекция Анны Суворовой, кандидата искусствоведения, в формате «КВЧ») и «Искусство репрессированных: концептуализация понятия, основные темы и сюжеты».

Также в соцсетях музея можно будет увидеть публикации о проектах, посвящённых искусству в ГУЛАГе: премьерный показ лучших картин молодых художников, созданных во время VI «Летней творческой смены», а также трансляции видеороликов «Искусство в условиях несвободы» — о художниках, которые подверглись политическим репрессиям.

Музей-заповедник «Пермь-36», 4 ноября с 11:00

В «Губернии» в этот день состоится праздничный онлайн-флешмоб (0+). Хештэг — #деньнародногоединства #искусствообъединяет #ночьискусств2021 #русскиймир2021

Пермский дом народного творчества «Губерния», 4 ноября в течение дня

Коми-Пермяцкий этнокультурный центр также приглашает на онлайн-события акции (0+): участников ждет поздравление с Днём народного единства, стихотворение «С чего начинается Родина» на коми-пермяцком языке, которое прочитают деятели культуры коми-Пермяцкого округа, открытие выставки «Арт-стайл», театрализованная программа по мотивам коми-пермяцкого фольклора «Трек, трек, трек» (видео в группе вк) и концерт молодых исполнителей «Томпэлас».

Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, 4 ноября с 11:00

В Музее пермских древностей в 16:00 ребят ждут мастер-классы (0+), а в 18:00 бард-опера «Трогонтериевый слон — суперкости».

Музей пермских древностей, 4 ноября с 16:00

Пермская опера также подготовила подарок для своих зрителей — бесплатный доступ (0+) к онлайн платформе ONLINE PERMOPERA по промокоду ARTNIGHT. Зрителей ждут лучшие оперные и балетные спектакли текущего репертуара, разнообразные симфонические и камерные концерты, архивные программы о легендарных артистах и событиях, изменивших ход театральной истории, а также виртуальные экскурсии, бэкстейджи, проекты для детей и многое-многое другое.

Пермский академический театр оперы и балета им.П. И. Чайковского, 3 и 4 ноября

Также Осинский краеведческий музей приглашает познакомиться с тематическими публикациями (6+): «Единственна в России», «Уникальная диорама «Природа Осинского Прикамья» ив 19:00 видеосюжет «Фотография как отражение времени» по материалам выставки «Оса. Жизнь под мирным небом 1945-1970 годы».

Осинский краеведческий музей, 4 ноября

В рамках XVI Международного фестиваля органной музыкив Пермской филармониипройдёт онлайн-концерт «Музыка древних цивилизаций» (6+).В основе идеи программы — дошедшие до нашего времени легенды о древнем космогоническом образе Богини Матери-прародительницы. В каждой цивилизации было своё восприятие богини матери. В концертной программе трансформация образа богинь будет показана через музыку и вокал. Зрителей ждёт действо, приоткрывающее завесу таинства сотворения мира в представлениях древних народов. Прозвучат сохранившиеся и дошедшие до нас древние мелодии и тексты-гимны. Исполнители — Елена Коземиренко (орган) и ВИА «Портреты фа диез».

Органный концертный зал, 4 ноября в 19:00

Также на сайте Культура.РФ можно увидеть прямые трансляции из музеев, театров и концертных залов по всей России. Например, Российский этнографический музей 4 ноября в 20:00 приглашает на беседу«Картина мира в обрядах и представлениях восточных славян», участники которой предложат взглянуть на мир с точки зрения этнографии и открыть для себя новую суть обыденных явлений. Научные сотрудники музея в разговоре с тележурналистом Романом Герасимовым обсудят ритуалы жизненного цикла как модель описания человека в пространстве культуры у русских, украинцев и белорусов.

4 ноября в 16:00 в Свердловском государственном областном дворце народного творчества проведут Фестиваль традиций и обычаев народов России. В рамках празднования Дня народного единства на территории дворца организуют площадки для народных игр и творческих мастер-классов, национальные подворья, фотовыставку, фестиваль национальной кухни, музыкальный марафон и многое другое. Зрителей ждёт прямая трансляция праздничного концерта, который состоится на главной сцене дворца, в котором примут участие Уральский государственный академический русский народный хор и Государственный ансамбль танца «Урал», а также фольклорные коллективы из Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов.

Российский национальный музей 4 ноября в 20:00 приглашаетпознакомиться с музыкальными инструментами разных народов из сокровищницы Российского национального музея музыки.

Подробное расписание онлайн-трансляций на сайте Культура.РФ.

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