Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 5 по 7 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

5, 6 и 7 ноября на онлайн-платформе CoolPlay можно увидеть фильмы в рамках XXII фестиваля «Новое британское кино» (18+).

5 ноября в 21:55 «Афиша» приглашает на онлайн-трансляцию концерта «Дни фортепианного джаза» (16+). Исполнители: трио Евгения Пономорева, трио Ильи Щеклеина.

До 6 ноября на сайте Operan Play доступна запись спектакля «Клаус Номи» (16+) по пьесе Лукаса Свенссона.

6 и 7 ноября на сайте OnlineТеатр можно посмотреть HD-трансляции спектаклей (16+) из ведущих театров Москвы. Зрителей ждут «Бешеные деньги» (12+) и «Женитьба» (12+) Московского академического Театра им. Маяковского, исторические спектакли Валентина Плучека в Театре сатиры и многое другое.

6 ноября в 09:00 начнётся трансляция проекта Курганской библиотеки им. А. К. Югова «Наука ближе» (12+). Тема выпуска — «Зауральский туризм».

6 ноября в 18:30 на сайте Культура.РФ пройдёт трансляция концерта Государственного симфонического оркестра Государственной филармонии Республики Адыгея и лауреатов всероссийских и международных музыкальных конкурсов Дмитрия Маслеева (фортепиано), Александра Рамма (виолончель), Марии Мотолыгиной (сопрано) (6+) в рамках гастролей в регионах России.

Пермский академический театр оперы и балета

7 ноября в 19:00 на сайте Пермского театра оперы и балета, а также на страничках театра в социальных сетях пройдёт онлайн-трансляций концерта хора Parma Voices (6+). В программе — «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова, солисты — номинант «Золотой маски» Наталья Буклага и Сергей Годин.

До 31 декабря на сайте Музея Москвы можно увидеть виртуальную выставку «Как поймать единорога» (0+). Выставка знакомит с музейными предметами, на которых запечатлены волшебные существа из разных эпох московской истории и коллекций Музея Москвы.

До 30 сентября 2022 года доступна трансляция оперы Бетховена «Фиделио» (16+) на сцене Опера-Комик.

Ежедневно можно увидеть оперу Шостаковича «Нос» (16+) в постановке Кирилла Серебренникова.

Ежедневно на сайте Arte.TV можно посмотреть концерт Нене Черри (16+) из парижского театрально-концертного зала Le Trianon.

Эдвард Мунк. «Автопортрет с бутылкой вина»

Ежедневно Theatre HD приглашает в #АртЛекторийВкино (12+). Знителей ждут лучшие документальные фильмы о художниках и направлениях в искусстве; крупнейшие выставки последнего десятилетия, получившие новую жизнь на большом экране, — всё это теперь в новом формате.

Ежедневно киноцентр «Премьер» приглашает познакомиться с пятым фильмом из документального цикла «История пермского кино в лицах» под названием «Перекладки» (16+) — это групповой портрет коллектива мультцеха «Пермьтелефильма» 1960-90-х годов, а также небольшое представление современного мультпроизводства в Перми.

Ежедневно ПДТН «Губерния» приглашает увидеть запись презентации 18-го тома издания «Книга памяти. Годы террора» (16+), которое осуществляется «Пермским Мемориалом» и Государственным архивом социально-политической истории Пермского края. В книге опубликованы устные истории детей раскулаченных спецпереселенцев, собранные в разные годы поисковыми экспедициями «По рекам памяти».

Ежедневно на сайте musicAeterna.org можно увидеть трансляцию оперы Моцарта «Дон Жуан» (18+). Спектакль, созданный командой во главе с режиссером Ромео Кастеллуччи и дирижёром Теодором Курентзисом, открыл 26 июля основную программу Зальцбургского фестиваля.

Ежедневно на сайте проекта «Русские сезоны» можно увидеть многочисленные трансляции спектаклей, концертов и видеолекций (12+), например, видеоэкскурсию по музею театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге или запись оперы Пиччни «Богема» театра «Мюзик-Холл».

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