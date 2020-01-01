Неделю комфортной жизни в локдауне пермяки оценили в 38 тыс. рублей Город занимает 11 место в рейтинге мегаполисов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Финкан

Для того, чтобы комфортно пережить локдаун, среднестатистическому россиянину нужно 45 тыс. руб. в неделю, это выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. При этом мужчины заявили о сумме в 50 тыс. руб., женщины — в 40 тысяч.

Согласно данным, жители Перми стали одними из самых скромных и запросили около 38 тыс. рублей на человека для комфортной жизни в течение недельного локдауна.

Среди жителей мегаполисов самые высокие запросы к бюджету на неделю локдауна предъявили москвичи (55 тыс. руб). На втором месте — Санкт-Петербург (47 тыс. руб.), на третьем — Екатеринбург и Ростов-на-Дону (по 45 тыс. руб.). Пермь и Нижний Новгород поделили 11 место. В Волгограде, Казани и Омске денег для локдауна с комфортом требуется в 1,5 раза меньше, чем в столице (по 37 тыс. руб.).





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