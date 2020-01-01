В минздраве рассказали, куда обращаться по вопросам выдачи бесплатных лекарств от COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали, куда следует обращаться при появлении вопросов о выдаче лекарственных препаратов от коронавируса для пациентов, проходящих амбулаторное лечение.

Всю информацию можно получить, обратившись на единую горячую линию по COVID-19 по номерам 8 342 258-07-87 (при наборе в меню выбрать цифру 3) или 122 (выбрать в меню цифру 5).

Режим работы: с 8 до 22 часов ежедневно.

Как напомнили в минздраве, в настоящее время пациентам, лечащимся от COVID-19 на дому бесплатно выдаются противовирусные препараты (фавипиравир, умифеновир), антибактериальные (моксифлоксацин, левофлоксацин, амоксициллин с клавулановой кислотой), антикоагулянты (апиксабан). А пациентам после стационарного лечения от COVID-19, при наличии тромботических осложнений, бесплатно выдают антикоагулянты.

Отмечается, что пациентам лекарства выдаются строго по назначению врача и медицинским показаниям. Только медработник может определить, какой препарат необходим человеку, и ему может быть назначено одно или несколько лекарств из списка.

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