Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Органный фестиваль рассредоточился во времени
Пермская филармония определилась с датами проведения перенесённых концертов
В связи с запретом проведения массовых культурных мероприятий, связанным с противоковидными ограничительными мерами, были перенесены концерты Международного органного фестиваля Пермской филармонии (6 +).
Концерт органиста Луки Гаделии и Московского камерного оркестра под управлением Сергея Поспелова, который должен был состояться 3 ноября, перенесён на 2 декабря.
Семейный концерт «Музыкальная шкатулка», запланированный на 5 ноября, отменён.
Концерт «Орган + труба», запланированный на 5 ноября, состоится 8 декабря. Вместо японского трубача Сёдзо Цумори выступит Александр Бахарев.
Концерт «Бах при свечах» (Юрий Габрусь, орган), запланированный на 6 ноября, пройдет 11 декабря.
Концерт с участием певицы Альбины Шагимуратовой и органиста Федора Строганова, запланированный на 7 ноября, перенесён на 26 ноября.
Приобретённые билеты действительны на новые даты.
Концерт «Музыка древних цивилизаций» 4 ноября в 19:00 состоится в режиме онлайн.
Билеты на концерты «Детский альбом» и «Орган+терменвокс», который прошли 2 ноября онлайн, «Музыка древних цивилизаций» (4 ноября, онлайн) и «Музыкальная шкатулка» (5 ноября, отменён) действительны на перенесённые концерты фестиваля – 2 декабря, 8 декабря и 11 декабря.
Руководство филармонии просит зрителей заблаговременно обменять билеты и получить новые места в зале.
Тем, кто всё же захочет сдать билеты, то это можно сделать в кассе Органного зала с 8 ноября, если билеты были приобретены тоже в кассе; билеты, купленные на сайте возвращаются, в обычном порядке.
Возврат средств будет осуществлён в размере 100%.
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