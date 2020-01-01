Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Органный фестиваль рассредоточился во времени Пермская филармония определилась с датами проведения перенесённых концертов Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с запретом проведения массовых культурных мероприятий, связанным с противоковидными ограничительными мерами, были перенесены концерты Международного органного фестиваля Пермской филармонии (6 +).

Концерт органиста Луки Гаделии и Московского камерного оркестра под управлением Сергея Поспелова, который должен был состояться 3 ноября, перенесён на 2 декабря.

Семейный концерт «Музыкальная шкатулка», запланированный на 5 ноября, отменён.

Концерт «Орган + труба», запланированный на 5 ноября, состоится 8 декабря. Вместо японского трубача Сёдзо Цумори выступит Александр Бахарев.

Концерт «Бах при свечах» (Юрий Габрусь, орган), запланированный на 6 ноября, пройдет 11 декабря.

Концерт с участием певицы Альбины Шагимуратовой и органиста Федора Строганова, запланированный на 7 ноября, перенесён на 26 ноября.

Приобретённые билеты действительны на новые даты.

Концерт «Музыка древних цивилизаций» 4 ноября в 19:00 состоится в режиме онлайн.

Билеты на концерты «Детский альбом» и «Орган+терменвокс», который прошли 2 ноября онлайн, «Музыка древних цивилизаций» (4 ноября, онлайн) и «Музыкальная шкатулка» (5 ноября, отменён) действительны на перенесённые концерты фестиваля – 2 декабря, 8 декабря и 11 декабря.

Руководство филармонии просит зрителей заблаговременно обменять билеты и получить новые места в зале.

Тем, кто всё же захочет сдать билеты, то это можно сделать в кассе Органного зала с 8 ноября, если билеты были приобретены тоже в кассе; билеты, купленные на сайте возвращаются, в обычном порядке.

Возврат средств будет осуществлён в размере 100%.





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