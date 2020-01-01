Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скончалась ведущая солистка пермского балета Анне Терентьевой было 32 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Терентьева

Скоропостижно скончалась ведущая солистка балетной труппы Анна Терентьева, об этом с прискорбием сообщили в Пермском театре оперы и балета.

Анна поступила в балетную труппу театра в 2007 году по окончании Пермского хореографического училища (класс педагога Лидии Улановой).

За 14 лет карьеры она исполнила сольные партии в «Лебедином озерк» (Pas de trois, маленький лебедь), «Спящей красавице» (Принцесса Флорина, Фея Щедрости, Фея Бриллиантов), «Щелкунчике» (Мари, Луиза, французская пара, итальянская пара), «Бахчисарайском фонтане» (танец с колокольчиками), «Баядерке» (танец с кувшином, вариации в трио теней), «Аполлоне Мусагете» (Полигимния), «Временах года» (Зима. Pas de trois), «Конькобежцах» (Pas de trois), «Зимних грёзах» (Ирина), «Ромео и Джульетте» (Уличная танцовщица), «Свадебке» (Девушка), The Second Detail и других балетах.

Прощание с Анной Терентьевой состоится 5 ноября в 12:00 по адресу: ул. Новогайвинская, 71.





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