Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Скончалась ведущая солистка пермского балета
Анне Терентьевой было 32 года
Скоропостижно скончалась ведущая солистка балетной труппы Анна Терентьева, об этом с прискорбием сообщили в Пермском театре оперы и балета.
Анна поступила в балетную труппу театра в 2007 году по окончании Пермского хореографического училища (класс педагога Лидии Улановой).
За 14 лет карьеры она исполнила сольные партии в «Лебедином озерк» (Pas de trois, маленький лебедь), «Спящей красавице» (Принцесса Флорина, Фея Щедрости, Фея Бриллиантов), «Щелкунчике» (Мари, Луиза, французская пара, итальянская пара), «Бахчисарайском фонтане» (танец с колокольчиками), «Баядерке» (танец с кувшином, вариации в трио теней), «Аполлоне Мусагете» (Полигимния), «Временах года» (Зима. Pas de trois), «Конькобежцах» (Pas de trois), «Зимних грёзах» (Ирина), «Ромео и Джульетте» (Уличная танцовщица), «Свадебке» (Девушка), The Second Detail и других балетах.
Прощание с Анной Терентьевой состоится 5 ноября в 12:00 по адресу: ул. Новогайвинская, 71.
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