На Октябрьской площади Перми на время закроют движение Здесь будут устанавливаться опоры наружного освещения Поделиться Поделиться Твитнуть

Обновлённая Октябрьская площадь: и для пешеходов и для автомобилистов

Как сообщили в пресс-службе пермской мэрии, на Октябрьской площади в рамках капремонта Комсомольского проспекта начинается установка высокомачтовых опор наружного освещения.

Работы в рамках капремонта Комсомольского проспекта будут проводиться 4, 5, 6 ноября с 8 до 18 часов.

В связи с этим на участке проспекта от ул. Екатерининской до ул. Луначарского временно будет ограничиваться движения по одной из полос. Кроме того, водителей предупреждают о кратковременном закрытии движения всех видов автотранспорта на период не более 20 минут.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда по близлежащим улицам.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.