«УЗПМ» наращивает инвестиции в новые проекты Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» на 30% увеличил инвестиции в новое производство. Общая стоимость крупнейших за историю предприятия инвестпроектов по расширению линейки противогололедных реагентов составит более 2.5 млрд рублей. Проекты стартовали в 2018 году и реализовываются при поддержке федерального и регионального Фондов развития промышленности. Они предполагают строительство новых производств на площадке «УЗПМ» в Прикамье и создание 55 высокопроизводительных рабочих мест, сообщает пресс-служба предприятия.

Так, в рамках первого проекта «Глатт. Авиационные реагенты» будет создана полностью автоматизированная линия по производству высокоэффективных бесхлоридных противогололедных материалов для нужд аэропортов. В настоящий момент завершен монтаж установки Glatt, ведутся пусконаладочные работы специалистами из Германии, производителя оборудования. Современный комплекс оборудования полностью соответствует требованиям по производительности и экологичности и рассчитан в том числе на производство основной продуктовой программы предприятия — противогололедного реагента в единой грануле. Первые результаты работы установки предприятие получит уже в конце 2021 года.

Второй инвестпроект «Эбнер» предполагает еще одну масштабную автоматизированную линию, задача которой обеспечить цеха основного производства бесперебойной поставкой необходимых компонентов, используемых для выпуска противогололедных материалов и средств для нефтяной промышленности. Тем самым повышается качество конечного продукта и в разы снижается производственный цикл. Планируется, что часть продукции будет направляться на экспорт — в страны СНГ и Евросоюза.

Внедрение новой производственной линии полного замкнутого цикла позволит увеличить объем выпуска основного продукта предприятия на 30%, а по отношению к текущим производственным мощностям в два раза. Экспортная продуктовая линейка, в частности гидроксид магния, предполагает годовой объем более 6,5 тыс.тонн.

Дмитрий Пылев, генеральный директор ООО «Уральский завод противогололедных материалов»:

— Основные этапы реализации масштабного проекта проходят в условиях пандемии, поэтому сопряжены с рядом сложностей, связанных со сроками поставки основного импортного оборудования и производством строительно-монтажных работ, в которых задействованы зарубежные компании. Сегодня мы находимся на финишной прямой и в текущий зимний период будем готовы увеличить объем производимых противогололедных материалов для дорожной отрасли, а также удовлетворить спрос на инновационные реагенты в авиационной и нефтяной промышленности. Запуск новых производств, в которых задействованы наилучшие доступные технологии, и открытие современных, высокотехнологичных рабочих мест внесет определенный вклад в развитие экономики Прикамья.

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