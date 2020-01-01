Анна Брюханова
В Перми разыграют 23 муниципальных автобусных маршрута
Сумма выделенных средств составила 302 млн руб.
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МКУ «Городское управление транспорта» выставило на торги 23 автобусных маршрута. Среди них автобусы № 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 41, 47, 54, 56, 62, 63, 65, 68 и 88. Общая стоимость за все лоты — 302 млн руб. Заявки на участие принимаются до 9 и 12 ноября в зависимости от лота. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
В самый дорогой лот за 82 млн руб. включены маршруты №30, 40, 56 и 47. Самым дешёвым в обслуживании оказался автобус №88 — цена контракта составила 3,4 млн руб.
Срок выполнения работ — с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года. Остальные маршруты разыгрываются до весны следующего года.
Автобусы будут оснащены системами видеонаблюдения, навигационного потока и датчиками учёта пассажиропотока. В салоне разместят стационарные валидаторы и систему информирования пассажиров.
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