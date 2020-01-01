Анна Брюханова В Перми разыграют 23 муниципальных автобусных маршрута Сумма выделенных средств составила 302 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Городское управление транспорта» выставило на торги 23 автобусных маршрута. Среди них автобусы № 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 41, 47, 54, 56, 62, 63, 65, 68 и 88. Общая стоимость за все лоты — 302 млн руб. Заявки на участие принимаются до 9 и 12 ноября в зависимости от лота. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

В самый дорогой лот за 82 млн руб. включены маршруты №30, 40, 56 и 47. Самым дешёвым в обслуживании оказался автобус №88 — цена контракта составила 3,4 млн руб.





Срок выполнения работ — с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года. Остальные маршруты разыгрываются до весны следующего года.





Автобусы будут оснащены системами видеонаблюдения, навигационного потока и датчиками учёта пассажиропотока. В салоне разместят стационарные валидаторы и систему информирования пассажиров.

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