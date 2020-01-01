Елена Синица Городские власти выдали разрешение на строительство гостиницы на месте бывшего ДК «Телта» Строительство должно завершиться в 2024 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент градостроительства и архитектуры Перми выдал разрешение на строительство гостиницы под брендом Hilton на месте бывшего ДК «Телта» (ул.Окулова,14). Об этом сообщается на сайте агентства инвестиционного развития Пермского края.

Сейчас на строительной площадке завершены работы по переустройству сетей и демонтажу объектов, ведётся подготовка к выполнению основного цикла строительно-монтажных работ.





В ближайшее время будет проведена сдача стройплощадки инспекции Госстройнадзора и последующий старт монолитных работ.





В составе гостиничного комплекса планируется строительство гостиницы «4 звезды» на 130 номеров, конференц-залов, ресторана, фитнес-зала. Также появятся площади для размещения ритейла, деловых пространств, террасы, паркинга.





Строительство гостиничного комплекса должно завершиться в 2024 году.

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