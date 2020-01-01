Мария Сыропятова Ликвидирована Пермская сетевая компания Обязательства компании перешли к ПАО «Т плюс» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский филиал «Т Плюс» подводит итоги года и обозначает планы

ООО «Пермская сетевая компания» ликвидирована. Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ 1 ноября 2021 года. Обязательства компании перешли к ПАО «Т плюс».

В пресс-службе ПАО «Т плюс» пояснили, что никаких дочерних структур для управления активами Пермской сетевой компании создавать не планируют, управлением будет заниматься Пермский филиал энергохолдинга.





Процесс консолидации компании был начат в 2020 году. Стратегия развития компании до 2032 года основана на комплексном развитии теплоснабжения в городах присутствия «Т плюс».





В компании отмечают, что одновременно в состав энергохолдинга вошла и ООО «Березниковская сетевая компания».





Напомним, что в октябре 2021 года Свердловский районный суд Перми взыскал с Пермской сетевой компании 4 млн руб. в пользу семей погибших в пермском отеле «Карамель». А одному из сотрудников компании предъявлено обвинение о нарушении правил эксплуатации тепловых сетей и контроля за ними. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

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