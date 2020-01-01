На губахинском «Метафраксе» введена в строй новая установка формалина Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

На производственной площадке компании «Метафракс Кемикалс» в Губахе завершен цикл строительно-монтажных работ на агрегате концентрированного формалина (КФ-3). 23 октября 2021 года на установку подали сырьё — метанол и запустили реакцию в реакторе синтеза формальдегида.

— В итоге получена готовая продукция, соответствующая норме по показателям качества, — сообщил технический директор предприятия Александр Вдовин, — Затем на установке при разных нагрузках на рабочих средах началась отработка технологических режимов.

Агрегат вошёл в нормальный технологический режим, идёт наработка готового продукта. Концентрированный формалин, в первую очередь, направят в губахинский филиал компании «Метадинеа» для выпуска смол, а также на производство пентаэритрита и уротропина в рамках внутризаводского потребления.

В момент запуска КФ-3 цех формалина посетили генеральный директор ПАО «Метафракс Кемикалс» Владимир Даут и его первый заместитель — исполнительный директор Виктор Майер. Руководители поздравили коллектив цеха со знаменательным событием и пожелали дальнейших успехов.

Производительность КФ-3 достигает 23 тонны в час, в сутки агрегат производит более 550 тонн продукта, в котором содержится 55% формальдегида и меньше 1% метанола. На сегодняшний день установка работает в режиме пусконаладочных работ.

Это третья установка формалина на предприятии. Она возведена в рамках инвестиционного проекта «Метафракс Групп» по созданию агрегатов параформальдегида и формалина. Запуск новых установок позволит создать более 30 рабочих мест, увеличить внутреннюю переработку метанола до 450 тыс. тонн в год и расширить номенклатуру выпускаемой продукции, что предусмотрено стратегией развития компании.

По сообщению пресс-службы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.