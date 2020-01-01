Елена Синица На прошлой неделе ОРВИ заболело более 24 тыс. жителей края Также был выявлен первый случай свиного гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На неделе с 25 октября по 1 ноября в регионе зафиксировано 24 464 случаев ОРВИ. Это на 12,9% меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

В ведомстве отмечают, что превышение эпидпорога имеется только среди взрослых. Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» —63,3%.





По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители — парагрипп, риновирусы, РС-вирусы.





Также в Пермском крае на прошлой неделе выявлен первый вирус свиного гриппа А (H3N2).

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