Краевые власти усиливают борьбу с вандализмом в общественных пространствах Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На заседании регионального правительства подвели итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает сайт губернатора и правительства края.

По словам и.о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Натальи Князевой, из 318 объектов 2021 года работы в ноябре продолжаются на 14 общественных пространствах и восьми дворовых. В основном это установка малых архитектурных форм и устройство наружного освещения.

В ходе проводящихся контрольных выездов специалисты МинЖКХ оценивают проектную и конкурсную документации, соблюдение сроков и качества выполнения работ и уровень вовлеченности жителей в проводимые преобразования. При этом в ведомстве отмечают, что за последние два года показатели реализации проектов улучшились.

За последнее время отлажена работа с подрядными организациями по устранению дефектов на объектах в рамках гарантийных обязательств. Например, по итогам прошлого такая практика применена в девяти муниципальных образованиях по 20 общественным и 58 дворовым территориям.

Дмитрий Махонин отметил, что после реализации проекта важно поддерживать благоустроенные дворы и территории в достойном виде и наполнять их жизнью. Губернатор поручил профильным ведомствам и главам территорий усилить меры по борьбе с вандализмом на общественных пространствах. Каждый проект благоустройства должен включать системы освещения, а также видеонаблюдения, уверен глава региона. Это позволит уменьшить случаи порчи и поломки общественного имущества, а также выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности, в соответствии с законом.

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