Специалисты «УЗПМ» приняли участие в престижной Международной выставке Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

В период с 26 по 27 октября «УЗПМ» принял участие в ХХIII Международной выставке оборудования и средств для профессиональной уборки, санитарии, гигиены, химической чистки и стирки CleanExpo Moscow/ PULIRE. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно Общероссийскому рейтингу выставок, CleanExpo была признана в предыдущие годы лучшей в России по тематике «Клининговые услуги» во всех номинациях: профессиональный интерес, выставочная площадь, международное признание и охват рынка. Этой осенью ей удалось собрать в столичном Крокус Экспо более 200 компаний — производителей химической продукции и услуг, поставщиков современного оборудования для профессионального клининга. Свою продукцию представили компании из России, стран СНГ, Германии, Нидерландов, Турции, Италии, Китая.

На протяжении трех дней специалисты индустрии и посетители выставки знакомились с трендами отрасли, лидерами рынка, посещали интерактивные презентации и тест-драйвы продукции. Помимо насыщенной деловой программы, предусматривающей тренинги и практикумы от гуру индустрии чистоты, сессии для представителей промышленных предприятий по индустриальному клинингу, организаторы смогли создать уникальную атмосферу Emotional&Drive. Она помогла максимально раскрыть байерский потенциал CleanExpo и мотивировала посетителей-специалистов проводить большое количество переговоров с участниками и получать приятные впечатления от мероприятия. Так, впервые в рамках выставки прошли марафон призов CleanExpo, конкурс CleanExpo Buyers Choice, флэшмоб #ILOVECleanExpo.

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» представило на выставке розничную линейку противогололедных материалов «БИОНОРД»: Universal, Green, Pro, Pro+, а также средство для решения проблемы запыленности урбанизированных территорий «БИОНОРД-Антипыль».

Посетителей стендов «УЗПМ» интересовала эффективность реагентов при низких температурах, правила использования на придомовых территориях и безопасность для покрытий из плитки и камня, а также наименования розничных сетей, в которых представлена вся продукция завода.

Дмитрий Меркулов, заместитель коммерческого директора по продажам b2b клиентам ООО «УЗПМ»:

— Продукция нашего предприятия поставляется в более, чем 60 регионов России и страны Таможенного союза. Мы постоянно работает над расширением географии присутствия, поэтому CleanExpo стала для нас полезной площадкой для знакомства с передовыми технологиями химической промышленности и отличной возможностью найти новых партнеров.

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