Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Культурные и спортивные события 4 ноября пройдут в режиме офлайн В Перми в очередной раз скорректирован режим проведения массовых культурных и спортивных мероприятий Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», все спортивные и культурные мероприятия до 7 ноября включительно отменяются или переводятся в онлайн, за исключением тех, что посвящены Дню народного единства и намечены на 4 ноября. В их число входят и события всероссийской акции Ночь искусств (0 +).

Так, переносятся на неопределённое время концерты Международного органного фестиваля Пермской филармонии, за исключением концерта 4 ноября — «Музыка древних цивилизаций» (6 +), поскольку этот концерт вписан в программу Ночи искусств. Концерт 2 ноября «Музыка сфер: орган + терменвокс» (6 +) состоится в режиме онлайн.

Билеты на концерты фестиваля будут действительны в новые даты их проведения. Тем, кто хочет вернуть билеты по месту приобретения, будут возвращены 100 % стоимости билетов. Подробности — на сайте филармонии.

Программы Ночи искусств в музеях и Пермской художественной галерее, намеченные на 4 ноября, состоятся в полном объёме, в том числе концерт группы Jagath в Музее современного искусства PERMM и открытие выставки ювелирного искусства в Пермской художественной галерее.

Полная программа событий Ночи искусств опубликована на сайте краевого минкульта.

Также состоится баскетбольный матч, запланированный на 4 ноября.

На все события, посвящённые Дню народного единства 4 ноября, доступ зрителей разрешён только при наличии сертификата о вакцинации и при соблюдении масочного режима.

Концерт хора Parma Voices (6 +) в Пермском театре оперы и балета состоится в назначенное время, 7 ноября в 19:00, но в режиме онлайн.

Информация дополняется и корректируется. Следите за нашими сообщениями.

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