Власти Перми обсудили благоустройство микрорайонов индивидуальной жилой застройки Поделиться Поделиться Твитнуть

В заседании рабочей группы по вопросам развития коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий общего пользования индивидуальной жилой застройки города Перми приняли участие депутаты Пермской городской думы, представители администраций районов, департамента ЖКХ и управления внешнего благоустройства администрации Перми. О заседании сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

Был представлен отчет о выполнении мероприятий по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Перми в 2021 году. Представители районных администраций отметили, что работа ведется по утвержденным графикам.

Напомним, что депутаты Пермской городской думы выделяют в бюджете Перми 100 млн. руб. в год на благоустройство частного сектора.

В Дзержинском районе завершены работы по устройству тротуара в микрорайоне Акуловский по ул. Красноборской от ул. Ветлужской до ул. Кустарной.

В Индустриальном районе окончен ремонт тротуаров в микрорайоне Поселок Геологов по ул. Проселочной от ул. Архитектора Свиязева до ул. Дивьинской, а также появилась дорога по ул. 3-й Карьерной от дома № 49 до дома № 37а по ул. Экскаваторной.

В Орджоникидзевском районе окончен ремонт дороги в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Краснодонской от ул. Суперфосфатной до ул. Ракитной.

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