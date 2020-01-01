Пермский «Уралхим» провёл остановочный ремонт Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» успешно прошёл плановый остановочный ремонт. Он начался 23 октября и продлился пять с половиной суток.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Перми:

— Ежегодный остановочный ремонт — важнейшее мероприятие, позволяющее заводу бесперебойно работать в течение года и поставлять клиентам качественную продукцию в срок.

Остановка технологических процессов проводилась лишь на производстве карбамида. Именно там были реализованы основные проекты капитальных вложений: установка нового грохота, замена электродвигателя, модернизация распределённой системы управления DeltaV, модернизация анализатора кислорода и др. Все работы были выполнены в срок, и 28 октября на производстве карбамида была получена первая после ремонта готовая продукция. Общее количество объектов ремонта в этом году превысило тысячу.

В остановочном ремонте были заняты все ремонтные подразделения предприятия и производственный персонал основных цехов. Им помогали более 100 сотрудников подрядных организаций. В ремонте электрооборудования на «ПМУ» участвовали шесть сотрудников филиалов «Азот» АО «ОХК «Уралхим» из Березников и «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» из Кирово-Чепецка.

По сообщению пресс-службы предприятия

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