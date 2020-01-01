Локдаун обрушил спрос на персонал спортивных клубов и салонов красоты Зато выросло количество актуальных вакансий бухгалтеров Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в начале локдауна отрицательную динамику по вакансиям показали сразу 13 профобластей, правда, общий спрос на сотрудников не снизился и сохранился на уровне сентября. Об этом сообщает hh.ru — российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников выяснила, как новые ограничительные меры отразились на рынке труда в стране и в отдельных регионах.

Что касается Пермского края, сильнее всего сократился спрос на персонал в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (-11%). На 7% снизилось число вакансий в сегментах «Высший менеджмент» и «Строительство», на 6% — в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны».

При этом на 18% выросло количество актуальных вакансий в сфере «Бухгалтерия», на 15% — в сфере «Консультирование», на 13% — в сферах «Домашний персонал» и «ИТ, интернет».

Среди регионов наиболее болезненно на новые ограничения отреагировали работодатели Курганской области, количество вакансий здесь упало сразу на 21%. В целом отрицательная динамика вакансий по сравнению с четвертой неделей сентября наблюдается в 33 регионах страны.

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