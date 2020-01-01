В Прикамье на треть выросло число вызовов скорой помощи к больным COVID-19 Всего в октябре в Пермском крае количество вызовов превысило 46 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермской станции скорой медицинской помощи, в октябре жители вызывали бригады врачей 46 166 раз, это почти на 3,7 тыс. больше, чем в сентябре.

По поводу COVID-19, включая сопутствующую пневмонию, скорая выезжала 8 662 раза, было госпитализировано 4 678 пациентов. Для сравнения: в сентябре на коронавирус бригады реагировали 6 207 раз, в больницу отвезли 3 917 человек.

Увеличилось и количество выездов (до 8 350) к больным ОРВИ. Госпитализировано 905 пациентов.

Напомним, бригады Пермской станции скорой помощи обслуживают Пермь, Пермский район, Добрянский, Краснокамский и Ильинский округа.

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