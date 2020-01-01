Начат поиск проектировщика реконструкции 12-километрового участка дороги Пермь — Березники Цена контракта может составить 34,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

На портале госзакупок объявлен конкурс на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкция автодороги Пермь — Березники на участке с 46 по 58 км.

Максимальная цена контракта — 34,7 млн руб. Заявки принимаются по 30 ноября. Победителя аукциона определят 9 декабря.

Как сообщается в техническом задании, 12-километровый участок дороги должен состоять из четырёх основных полос движения, обеспечивать расчётную скорость движения автотранспорта — 100 км/ч, количество проектируемых развязок в одном уровне — 4 штуки, количество мостовых сооружений — 1.

Проект должен быть разработан до 27 сентября 2022 года.





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