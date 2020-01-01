Андрей Стрельцов
Баскетболисты «Пармы» не смогли обыграть УНИКС
Баскетболисты «Пармы» проиграли казанскому УНИКСу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 73:66.
Всё решилось в самом конце поединка. Счёт был долгое время равным, а затем гости сумели совершить решающий рывок 17:9.
Самым результативным игроком у «Пармы» стал Джеремайя Хилл, набравший 14 очков.
Пока подопечные Казиса Максвитиса провели в чемпионате Единой Лиги ВТБ всего три матча и занимают девятое место.
Следующую игру в этом турнире пермский клуб проведёт 8 ноября на выезде в Нижнем Новгороде.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.