Андрей Стрельцов Баскетболисты «Пармы» не смогли обыграть УНИКС Поделиться Поделиться Твитнуть

Баскетболисты «Пармы» проиграли казанскому УНИКСу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 73:66.

Всё решилось в самом конце поединка. Счёт был долгое время равным, а затем гости сумели совершить решающий рывок 17:9.

Самым результативным игроком у «Пармы» стал Джеремайя Хилл, набравший 14 очков.

Пока подопечные Казиса Максвитиса провели в чемпионате Единой Лиги ВТБ всего три матча и занимают девятое место.

Следующую игру в этом турнире пермский клуб проведёт 8 ноября на выезде в Нижнем Новгороде.





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