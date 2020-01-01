Олеся Максименко В ноябре в Пермском крае ожидается тёплая погода Последний месяц осени станет самым тёплым за последние четыре года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ГИС-центра ПГНИУ, в ноябре средняя температура воздуха в Пермском крае может составить -3°С. Если прогноз оправдается, последний осенний месяц может стать самым тёплым за последние четыре года.

Тем не менее, начнётся ноябрь с похолодания. Однако уже с 5 ноября начнётся потепление. Последующие пять дней ожидаются большое количество осадков в виде дождя и мокрого снега, облачная, ветреная и тёплая погода с повышением температуры воздуха до +4…+6°С.

Во второй декаде тёплая погода сохранится, на севере края возможен избыток осадков. В третьей декаде ожидается поступление более холодного воздуха и избыток осадков по всей территории Пермского края. Тогда же начнётся формирование устойчивого снежного покрова в краевой столице. Выпавший к тому времени снег на северо-востоке края может сохраниться до зимы.

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