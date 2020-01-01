Андрей Стрельцов Пермские болельщики на этой неделе смогут попасть не на все матчи Пермские спортивные профессиональные клубы по-разному подошли к вопросу допуска зрителей на игры в период локдауна Поделиться Поделиться Твитнуть

Хоккейный клуб «Молот» объявил о недопуске зрителей на ближайшие три матча чемпионата ВХЛ, которые пройдут в УДС «Молот» со 2 по 7 ноября.

Как говорится в заявлении на официальном сайте клуба, это связано с осложнившейся эпидемиологической ситуацией. О том, как будут проводиться дальнейшие игры, информация будет опубликована дополнительно.



Болельщики, уже купившие билеты и абонементы, смогут вернуть деньги либо обменять их на билеты и абонементы на матчи, которые пройдут в более поздний срок, поясняют в клубе.

В то же время в понедельник, 1 ноября, игра баскетбольного клуба «Парма» в том же универсальном дворце спорта против казанского «Уникса» пройдёт со зрителями. По действующим в Пермском крае правилам для входа в УДС «Молот» обязательно требуются QR-код о вакцинации или перенесённом в течение полугода коронавирусе и паспорт, сообщают в «Парме».

Футбольный клуб «Амкар», готовящийся провести домашний матч 4 октября на стадионе «Звезда», также пояснил сегодня, что болельщики смогут посетить игру. Условия те же — QR-код и паспорт.

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