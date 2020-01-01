Олеся Максименко В Перми управляющие организации оштрафованы на 240 тыс. руб. Они вовремя не ликвидировали несанкционированные граффити Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

За неликвидированные вовремя незаконные граффити управляющие компании и ТСЖ Мотовилихинского района Перми оштрафованы на 240 тыс. руб., передаёт «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В частности, несанкционированные граффити были обнаружены на фасадах домов по ул. Добролюбова, 17, ул. Старцева, 5, ул. Соломина, 10, ул. Уральская, 87 и бульваре Гагарина, 55. УК и ТСЖ вынесены три предупреждения и назначены восемь штрафов.

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