В ЛУКОЙЛ-Перми назначили нового главного инженера Поделиться Поделиться Твитнуть

Первым заместителем генерального директора — главным инженером предприятия назначен Руслан Пивовар. На этой должности он сменил Игоря Мазеина, который возглавил научно-проектный институт, сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Перми».

Руслан Пивовар окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет, трудовой путь начинал в Западной Сибири. В 2014 году был назначен главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», а с 2019-го работал в департаменте обеспечения добычи нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ».

В Пермском крае Руслан Пивовар будет контролировать работу 12 цехов добычи нефти и газа. Кроме того, в службу главного инженера входят пять управлений, курирующих развитие активов и работу с инвестиционными проектами, внедрение технологий добычи нефти и газа, механоэнергетическое и метрологическое обеспечение, диспетчерскую службу предприятия, испытательные центры и ряд других направлений.

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