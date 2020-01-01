Мария Сыропятова Росавиация выдала допуски на прямые авиаперелёты из Перми в Грецию и Танзанию Разрешения получили Azur Air и Royal Flight Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпании получили от Росавиации допуски на прямые регулярные рейсы из Перми в Грецию и Танзанию. Приказ Росавиации был подписан 29 октября 2021 года.

Авиакомпания Azur Air планирует летать на греческие острова Корфу и Миконос. Полёты самолётов заявлены на каждый их них дважды в неделю. Авиакомпания Royal Flight собирается запустить регулярные авиарейсы дважды в неделю в Занзибар (Танзания). На сегодняшний день эти рейсы в расписании пермского аэропорта не стоят. Из зарубежных курортов доступны Анталия (Турция) и Шарм-эш-шейх (Египет).

Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полётов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться.

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