Андрей Стрельцов «Звезда» обыграла ФК «Челябинск» на своём поле Это вторая победа подряд пермской команды над одним из лидеров турнира Поделиться Поделиться Твитнуть

Футболисты «Звезды» праздновали победу над ФК «Челябинск» со счётом 2:1. С таким же результатом подопечные Валерия Петракова праздновали успех в гостях три недели назад.

Матчи прошли по схожему сценарию. Счёт открывали футболисты из Челябинска, а затем «Звезда» забивала два гола. В домашнем матче свой личный счет забитым мячам пополнили Андрей Придюк и Илья Прохоров.

Следующую игру(0+) в рамках первенства второго дивизиона ФНЛ «Звезда» проведёт на выезде 4 ноября против «Лады-Тольятти».

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