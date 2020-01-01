Андрей Стрельцов

«Звезда» обыграла ФК «Челябинск» на своём поле

Это вторая победа подряд пермской команды над одним из лидеров турнира

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Футболисты «Звезды» праздновали победу над ФК «Челябинск» со счётом 2:1. С таким же результатом подопечные Валерия Петракова праздновали успех в гостях три недели назад.

Матчи прошли по схожему сценарию. Счёт открывали футболисты из Челябинска, а затем «Звезда» забивала два гола. В домашнем матче свой личный счет забитым мячам пополнили Андрей Придюк и Илья Прохоров.

Следующую игру(0+) в рамках первенства второго дивизиона ФНЛ «Звезда» проведёт на выезде 4 ноября против «Лады-Тольятти».

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