Сергей Данилов В ДТП с рейсовым автобусом в Лысьвенском районе погиб человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем на автодороге Лысьва — Кормовище — Кын в Лысьвенском районе. В результате погиб один человек и трое пострадали, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ДТП произошло в 7:30 по пермскому времени по автодороге Лысьва — Кормовище — Кын. Автомобиль Lada Kalina под управлением мужчины 1970 года рождения на 26-м км трассы выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте. В автобусе пострадали водитель и два пассажира, им назначено амбулаторное лечение.

В автобусе находились четыре пассажира. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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