Сергей Данилов В Прикамье выявлено 697 новых случаев заболевания COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

За последние сутки в Пермском края выявлено 697 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные обнародовало краевое управление Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидемии выявлено 119 тыс.788 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование, сообщают в ведомстве.

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