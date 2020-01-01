Сергей Данилов Обнародован режим работы медучреждений в выходные дни Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в период нерабочих дней с 1 по 7 ноября поликлиники продолжат работать в прежнем режиме. Исключением будут лишь праздничные дни — 4 и 5 ноября, сообщает ТК «Рифей».

Также поликлиники будут закрыты в выходные дни — в субботу, 6 ноября и воскресенье, 7 ноября. В остальные дни работа медучреждений не изменится.

Неотложная и скорая медицинская помощь, а также экстренные приемы и госпитализации будут проводится в обычном графике. Кроме того, в период с 1 по 7 ноября в прежнем режиме продолжат работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса и гриппа.

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