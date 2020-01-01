Власти Перми обсудили проект бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Пермской городской думы и представители администрации краевого центра в формате ВКС обсудили проект бюджета Перми на 2022-24 годы. Подробности сообщает пресс-служба думы.

Глава Перми Алексей Дёмкин рассказал об особенностях работы в 2020-2021 годах, участии Перми в реализации национальных проектов, подготовке к 300-летию краевого центра и формировании на этой основе приоритетов бюджетной политики. По его словам, сохранена социальная направленность бюджета, при этом более 14 миллиардов в 2022 году составит так называемый бюджет развития. Среди приоритетов — продолжение работы по созданию комфортной городской среды, дорожное строительство, благоустройство, расселение ветхого жилья, обновление общественного транспорта, сети школ и детских садов.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин акцентировал внимание на том, что решение задач социально-экономического развития города Перми должно осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики, направленной на обеспечение стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета города Перми.

«Предлагаю предметно обсудить общие подходы к формированию бюджета, заявленные приоритеты, видение администрацией проблемных направлений и путей работы по ним. Наша активность сегодня, а также на всех последующих этапах рассмотрения проекта бюджета — это реалистичный рабочий документ на выходе», — резюмировал Дмитрий Малютин.

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник остановилась на графике прохождения проекта бюджета и напомнила, что проект поступил в Пермскую городскую Думу 20 октября. По ее словам, важно определиться по основным параметрам, а более детальный анализ провести уже после рассмотрения документа на публичных слушаниях и на Думе в первом чтении: «У нас срок для внесения поправок 17-19 ноября, чтобы успеть принять бюджет в текущем году. Все поправки с дополнительными расходами должны иметь финансово-экономическое обоснование».

Руководители функционально-целевых блоков администрации города доложили о планах на ближайшую трехлетку, реализации муниципальных программ и работе по нацпроектам, ответили на вопросы депутатов, специалистов КСП и управления экспертизы и аналитики аппарата Думы.

В завершение семинара Дмитрий Малютин и Алексей Дёмкин поблагодарили коллег за активность и выразили уверенность, что проект бюджета согласованно пройдет все необходимые процедуры.

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