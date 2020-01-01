Андрей Стрельцов «Звезда-2005» не смогла обыграть дома «Ростов» Команды сыграли вничью Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках чемпионата страны по футболу среди женских команд суперлиги «Звезда-2005» на своем поле сыграла вничью с ЖФК «Ростов». Счёт матча 1:1.

Пермские футболистки отличились первыми. Уже на восьмой минуте в ворота горстей был назначен пенальти, который уверенно реализовала Олеся Курочкина. Во второй половине игры «Ростов» предпринял попытки отыграться и преуспел на 70 минуте матча.

«Звезда-2005» сохранила за собой четвёртое место в турнирной таблице, но разрыв между пермской командой и ЦСКА, занимающем третье место увеличился до семи очков.

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