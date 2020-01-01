Олеся Максименко В Прикамье приостановлено движение грузовых поездов Это связано с неблагоприятными погодными условиями Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 18:00 пятницы, 29 октября, на нечётном пути перегона Чайковская — Григорьевская приостановлено движение 60 грузовых поездов, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Пассажирские поезда идут без задержек. Ограничение движения грузового транспорта связано с ремонтом пути в неблагоприятных погодных условиях. К месту ремонта направлена дополнительная спецтехника.

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