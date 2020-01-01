Елена Бардукова Четыре «двойки» в Перми оценили в 1,29 млн руб. Новые арт-объекты в краевой столице должны появиться к декабрю 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий проводит конкурс на изготовление и установку арт-объектов «2». Начальная стоимость контракта — 1,29 млн руб.

Согласно техзаданию, световые объёмные (полуобъёмные) декорации будут установлены в аэропорту Большое Савино и на набережной Камы — по две «двойки» в каждой локации. Работы должны быть завершены до 30 ноября текущего года.

В настоящее время идёт работа конкурсной комиссии по определению подрядчика.

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