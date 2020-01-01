Андрей Стрельцов
Пермская пара заняла третье место на этапе Кубка страны по фигурному катанию
Соревнования прошли в Сочи
Пермские фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали бронзовыми призёрами третьего этапа Кубка России по фигурному катанию среди мастеров спорта в соревнованиях спортивных пар. Тренирует спортсменов Павел Слюсаренко.
Победителями же стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вторыми — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.
Всего в турнире пять этапов. Напомним, в ноябре этого года в пермском УДС «Молот» пройдёт заключительный этап Кубка России по фигурному катанию.
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