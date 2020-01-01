Начальником управления жилищных отношений администрации Перми назначена Наталья Афанасьева К своим обязанностям она приступит с 1 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Наталья Афанасьева / фото: perm.hse.ru

Глава Перми Алексей Дёмкин подписал распоряжение о назначении Натальи Афанасьевой начальником управления жилищных отношений администрации города. К своим обязанностям она приступит с 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее управление возглавляла Елена Чвилева. На этой неделе она покинула должность по собственному желанию.

Наталья Афанасьева работала в департаменте управления бюджетными учреждениями Пермской области, в агентстве по управлению имуществом Пермского края.

Афансаьева также трудилась замглавы администрации Перми, работала в краевом агентстве по делам архивов, администрации Краснокамского городского округа, департаменте труда и социальной защиты населения Москвы при правительстве Москвы. Последнее место работы — ГКУ «Центр занятости населения Пермского края».





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