Елена Синица В третьем квартале 2021 года в Перми медианная зарплата составляет 30 тыс. руб. Но почти во всех сферах есть должности, на которых можно зарабатывать шестизначные суммы Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным аналитиков «Авито Работа», сейчас для жителей города доступно порядка 7,5 тыс.вакансий. Примерно 21% из них — объявления о найме в сферу продаж, по 15% предложений размещено в группах «Производство, сырьё, сельское хозяйство» и «Строительство».

При этом, выше всего медианная зарплата в таких сферах как автомобильный бизнес и строительная отрасль. Там работодатели готовы платить 40 тыс.руб. в месяц. В целом, медианная зарплата в третьем квартале в Перми осталась на прошлогоднем уровне в 30 тыс.руб. При этом, аналитики портала отмечают, что практически во всех сферах есть должности, на которых можно зарабатывать шестизначные суммы.





До 100 тыс. рублей после вычета налогов сможет зарабатывать высококвалифицированный наладчик токарных станков с ЧПУ. От специалиста требуются опыт работы не менее трёх лет, отличные знания системы FANUC, G-кодов, токарных циклов, а также умение самостоятельно писать программы для станков с ЧПУ.





В частности, заработок в 100 тыс.руб. предлагают главному бухгалтеру в одной из транспортных компаний Перми. Кандидат на должность должен иметь высшее образование, стаж более трёх лет, а также обладать уверенными навыками работы в программе 1С:Предприятие.





В числе обязанностей взаимодействие с налоговой службой и контролирующими органами, с лизинговыми и кредитными организациями, а также начисление зарплаты, учёт расходов по каждому транспортному средству, формирование путевых листов.





Администратору-управляющему торговой выставки в Перми готовы предложить от 100 тыс.руб. Он должен иметь опыт в продажах и управленческий стаж, и быть готовым к частым командировкам. Также управляющий будет управлять точкой продаж, обеспечивать выполнение планов, контролировать ассортимент товаров, обучать персонал и решать любые вопросы по административно-хозяйственной части.





Зарплату в 100 тыс.руб. предлагают и терапевту-стоматологу в одной из частных клиник в Пермском районе. Такой доход будет возможен при условии стабильного потока пациентов и полной загруженности. Врач должен умело владеть современными методиками лечения зубов, иметь действующий сертификат и диплом о высшем профильном образовании.





Одно из агентств недвижимости предлагает своим сотрудникам-риелторам комиссионные по 50—70%. Таким образом, ежемесячный доход может составить до 300 тыс.руб. Отмечается, что на работу готовы взять даже новичка, предоставив ему обучение в течение двух недель и в дальнейшем — поддержку наставника, юриста, бухгалтера и ипотечного брокера. Агент будет заниматься продажей вторичного жилья, квартир в новостройках, загородной и коммерческой недвижимости.

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