Проект по оздоровлению Камы нашёл высокую оценку экспертов Всероссийского водного конгресса Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, делегация региона, приняли активное участие в V Всероссийском водном конгрессе и выставке VODEXPO 2021. О результатах работы представителей Прикамья на представительном форуме сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Дмитрий Махонин посетил стенд Прикамья и принял участие в пленарном заседании по разработке федерального проекта «Оздоровление Волги» и новых программ защиты водных объектов. Глава Прикамья представил собравшимся проект по экосбережению водных ресурсов «Живая Кама».

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Проект охватывает интересы экономически активной части населения, туристов и гостей края, лесопромышленников и лесопереработчиков. Его цель — использовать реку для транспортных перевозок и туризма, освоения природных богатств в труднодоступных районах края, что положительно скажется на развитии населенных пунктов, расположенных вдоль Камы.

В рамках проекта предложено восстановление в Перми судостроительного завода, строительство новых портов и причалов почти в 15 территориях Пермского края, возрождение судоходства. Планируется, что благодаря этому произойдет увеличение объемов грузоперевозок водным транспортом на 5 млн тонн, туристического потока — до 400 тыс. человек в год.

Проект учитывает негативное воздействие промышленной и социальной инфраструктуры на реку и включает в себя отдельную программу по оздоровлению Камы. Она предполагает строительство и реконструкцию 47 сооружений биологической очистки сточных вод на территории 30 органов местного самоуправления, проведение экологической расчистки и дноуглубления 475 км русел рек, ликвидацию нефтяных, некачественно законсервированных скважин советского периода, расположенных в зоне водосбора Камы.

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