Елена Синица Краевое правительство наградило жителей, проявивших себя во время трагедии в ПГНИУ Наград удостоены 13 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В пятницу, 29 октября, состоялось заседание краевого правительства. На нём наградили жителей Прикамья, проявивших себя во время трагедии в ПГНИУ.

Так, высшей наградой региона — памятным знаком «Герб Пермского края» I степени —награждены сотрудники ГИБДД Управления МВД РФ по Перми. За мужество и отвагу отмечен старший лейтенант Константин Калинин, за смелые и решительные действия при задержании вооруженного преступника — капитан Владимир Макаров.





Кроме этого, губернатор вручил благодарственные письма за оказание экстренной медицинской помощи методисту социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Пермского края Ольге Васильевой, врачу-психиатру краевой клинической психиатрической больницы Жанне Григорьевой, директору Центра психолого-педагогической помощи Светлане Ждановой.





Также благодарственное письмо вручили фельдшеру Городской клинической поликлиники Анне Никитиной за самоотверженность при оказании первой медицинской помощи пострадавшим.





Также благодарственными письмами отмечены:





— Алла Виноградова, заведующая центром — врач-психиатр Краевого кризисного центра специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением Клинической больницы Свердловского района Перми;





— Анастасия Сокинина, психолог отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России;





— Юлия Дудко, психолог отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России;





— Анна Куркина, замначальника отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России;





— Юлия Полякова, начальник отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России;





— Михаил Лебедев, психолог отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России;





— Альбина Ягудина, психолог отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России.





«Только благодаря вашей смелости, профессионализму и настоящему подвигу удалось избежать еще большего числа жертв трагедии. Сотрудникам ДПС, обезвредившим нападавшего, уже вручены государственные награды. Но они при этом, прежде всего, наши земляки, поэтому мы хотим отметить их за заслуги и настоящий героизм, — сказал губернатор. — Также наши слова благодарности — фельдшеру, первой приступившей к оказанию помощи раненым, и психологам, которые работали с пострадавшими и всеми, кому была нужна поддержка профессионалов после пережитого. Ряд из них живут в других городах — Нижнем Новгороде и Москве — и сегодня здесь не присутствуют, но мы обязательно передадим им нашу благодарность. Ещё раз огромное вам спасибо за ваш труд и неравнодушие».

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