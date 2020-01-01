Елена Синица Департамент градостроительства согласовал колерный паспорт долгостроя на ул.Декабристов,97 Сейчас ведутся проектно-изыскательные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал паспорт внешнего облика долгостроя на ул.Декабристов,97. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поясняется, что решение о достройке дома было принято в конце 2020 года. Сейчас подрядная организация ООО «Пермоблпроект» ведёт проектно-изыскательские работы.





Фасад будет выполнен из жёлтого кирпича, декоративные колонны первых этажей — в коричнево-красном цвете.





Проектирование дома планируется завершить в первой половине 2022 года, а достройку дома — в третьем квартале 2023 года.

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