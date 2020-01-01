Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 29 по 31 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

29, 30 и 31 октября в киноцентре «Премьер» завершается Неделя французского кино (18+). Зрителей ждут картины Ксавье Де Шудена, Хассен Ферани и других современных режиссёров.

Библиотека им. Горького

29, 30 и 31 октября с 15:00 в Краевой библиотеке им. Горького пройдёт Научный уикенд (0+) в онлайн-формате. Научный уикенд состоится в рамках проекта «Европейские дни наследия» (European Heritage Days) — ежегодной осенней акции Совета Европы. В этом году её тема «Наука и технологии». Фильм Отдела редких книг расскажет о значимости старейших научных и учебных центров для науки и образования России на примере изданий из фонда редких книг Горьковки. Отдел хранения основного фонда представит онлайн-выставку о научно-фантастических книгах из собрания краевой библиотеки. В рамках события откроется онлайн-выставка «Творцы российской науки: учёные в живописи».

29 октября в 12:00 на спуске на набережную Камы от Соборной площади в рамках городского фестиваля «Русское зарубежье: города и лица» (12+) откроется фотовыставка Петра Шумова «Русское зарубежье в фотопортретах». Выставка представит авторские фотографии выдающихся деятелей русского зарубежья 1920-30-х гг. XX в. В рамках фестиваля запланированы лекции, показ документальных фильмов и многое другое. Подробная программа в группе фестиваля ВКонтакте.

29 октября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» зрителей ждёт спектакль «Головокружение» (16+) театра «Балет Евгения Панфилова».

30 и 31 октября на сайте OnlineТеатр можно посмотреть HD-трансляции записей легендарных исторических спектаклей ведущих театров Москвы: «Укрощение строптивой» (16 +) в постановке Валентина Плучека в Театре сатиры, «Таланты и поклонники» (16 +) в постановке Миндаугаса Карбаускиса в театра им. Маяковского, ленкомовская «Женитьба» (12 +) в постановке Марка Захарова и «Хомо эректус» (18 +) в постановке Андрея Житинкина в Театре сатиры.

30 и 31 октября с 18:00 на Заводе Шпагина состоится фестиваль уличного кино (16+). Зрители увидят лучшие новые российские короткометражные фильмы.

31 октября в 15:00 Theatre HD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на оперу «Саломея» (16+), ставшую сенсацией Зальцбургского фестиваля 2018 года во многом благодаря исполнительнице главной партии Асмик Григорян и Венскому филармоническому оркестру под управлением Франца Вельзера-Мёста. Режиссёр и художник Ромео Кастеллуччи завораживает слушателей тайнами своей эстетски-психоаналитической трактовки этого декадентского сгустка страсти и пророчества.

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

31 октября в 19:00 в Органном концертном зале откроется XVI Международный фестиваль органной музыки (6+). Зрителей ждёт выступление камерного хора «Нижний Новгород» и Ольги Бестужевой (орган). В программе вечера — музыка зарубежных авторов: Николаса Брунса, Шарля Гуно, Арво Пярта, Бенджамина Бриттена — и произведения наших современников — петербургского композитора Сергея Екимова и пермского композитора Дмитрия Батина.

До 3 ноября на сайте Виртуального Русского музея можно совершить тур «Осень русского средневековья» (6+).

До 26 ноября в Пермской Арт-резиденции можно увидеть выставочный проект «Компот» (0+), объединивший более 60 работ 30 авторов.

До 1 января 2022 года Государственный музей Востока приглашает на виртуальную выставку «100 шедевров Музея Востока» (6+).

До 22 марта 2022 года на сайте «Ваш досуг» можно увидеть концерт Яна Тьерсена (16+).

До 10 июня 2022 года на сайте «Ваш досуг» можно увидеть танцевальный спектакль «Дерево» (16+) Кэролин Карлсон.

Ежедневно в группе ВКонтакте «Петербургских театральных сезонов» можно увидеть запись творческих встреч с командами театров (16+).

Ежедневно на сайте Okko фестиваль «Золотая маска» даёт возможность посмотреть сказку-антиутопию по мотивам произведений Юрия Олеши в постановке Андрея Могучего «Три толстяка» (12+).

Ежедневно на сайте musicAeterna.org можно увидеть трансляцию оперы Моцарта «Дон Жуан» (18+). Спектакль, созданный командой во главе с режиссером Ромео Кастеллуччи и дирижёром Теодором Курентзисом, открыл 26 июля основную программу Зальцбургского фестиваля.

Ежедневно на сайте проекта «Русские сезоны» можно увидеть многочисленные трансляции спектаклей, концертов и видеолекций (12+), например, видеоэкскурсию по музею театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге или запись оперы Пуччни «Богема» театра «Мюзик-Холл».

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