Елена Синица В ноябрьские праздники в Прикамье изменится расписание пригородных поездов Часть рейсов отменена Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В период с 3 по 7 ноября в Пермском регионе частично изменится порядок курсирования пригородных поездов по Свердловской железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Перечень поездов, которых коснутся изменения:





— №7184 сообщением Чусовская — Пашия назначен с 4 по 6 ноября, 3 ноября отменён;





— №6220/6219 сообщением Пермь-2 — Комарихинская — Пермь-2 назначены 4 ноября, 6 ноября отменены;





— №7183 сообщением Пашия — Чусовская назначен с 5 по 7 ноября, 4 ноября отменён;





— №6194/7193 сообщением Пермь-2 — Кунгур — Пермь-2 назначен 3 и 7 ноября, 5 ноября отменён.





— №7181 сообщением Тёплая гора — Чусовская назначен 4 и 8 ноября, 6 ноября отменён;





— №7182 сообщением Чусовская — Тёплая гора назначен 3 и 7 ноября, 5 ноября отменён;





Кроме того, 4 и 5 ноября будут назначены поезда, которые обычно курсируют по выходным дням:





— №6945/6942 сообщением Чусовская — Кын — Чусовская;





— №6016 сообщением Краснокамск — Пермь-2.





Поезда, обычно курсирующие по рабочим дням, 4 и 5 ноября будут отменены:





— №6935/6932 сообщением Чусовская — Рассоленко — Чусовская;





— №7121/7650 сообщением Кукуштан — Пермь-2;





— №6014 сообщением Краснокамск — Пермь-2.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.