Елена Синица В Перми экс-сотрудника ФНС осудят за служебный подлог Он внёс недостоверные сведения в декларации по НДС Поделиться Поделиться Твитнуть

РИА Новости

В СУ СК РФ по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела бывшего сотрудника налоговой службы, обвиняемого в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

По данным следствия, обвиняемый являлся замначальника отдела камеральных проверок одной из инспекций Федеральной налоговой службы в Перми. С мая по июнь 2020 года он внёс недостоверные сведения в декларации по НДС двух коммерческих организаций.





Поясняется, что таким образом обвиняемый хотел получить ежемесячные премии и ежеквартальные материальные стимулирования федеральных госслужащих. Кроме этого, так он завысил показатели работы отдела по сокращению ущерба причинённого федеральному бюджету.





Сейчас дело направлено в суд.

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